Полицейские Киевщины разоблачили группу лиц, которые незаконно удерживали людей в псевдореабилитационном центре.

По данным пресс-служба облглавка, в заведение под предлогом реабилитации помещали лиц с нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и «лечили» за деньги, полученные от родственников. Впрочем, вместо медицинской терапии они оказались в условиях лишения свободы и подвергались пыткам.

20 марта 2021 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу находился один из «реабилитационных центров» в селе Петропавловская Борщаговка. Правоохранители установили, что в так называемом реабилитационном центре незаконно содержалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркозависимостью.

«Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Иждивенцы «центра» подвергались пыткам», - заявили в полиции.

Установлено, что этот так называемый центр не имеет никакой разрешительной документации на ведение какой-либо медицинской практики.

Установлено, что к совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле - лечение не совершали, а пытали людей.

В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.