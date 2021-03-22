также в разделеОбщество
AstraZeneca заявляет о подтверждении эффективности и безопасности ее вакцины
В Украине обнаружили новые опасные мутации «британского» штамма COVID-19 6
Стало известно, кто оценил в 2 млн ремонт здания ОПУ 9
Минздрав: В Украине коронавирус распространяется с запада на восток 9
ВАКС вынес приговор еще одному судье 8
Создатели финансовой пирамиды выманили у вкладчиков более 150 миллионов 24
Изменен порядок работы транспорта в красных зонах карантина 49
Чаплыга: Шмыгаль отказывается покупать и производить «Спутник V», потому что служит «внешним игрокам» 13
Львов продлил карантин и разворачивает дополнительный госпиталь 11
Польские аналитики: Зеленский боится постоянно растущего влияния Медведчука и ОПЗЖ 16
Решение по транспортному локдауну в Киеве примут до конца дня 48
Эксперт: Со сменой режима афера по закупке Covishield станет объектом антикоррупционного расследования 21
СБУ разоблачила мини-завод по производству фальсифицированного топлива 31
На Киевщине задержали банду, грабившую частные домовладения 20
В Украине начинается второй этап вакцинации 19
Задержанному участнику акции под ОПУ вручили подозрение 15
«Все очень плохо»: Николаев ужесточает карантин 64
Минздрав увеличил количество областей в красной зоне до семи 49

Полицейские Киевщины разоблачили группу лиц, которые незаконно удерживали людей в псевдореабилитационном центре.

По данным пресс-служба облглавка, в заведение под предлогом реабилитации помещали лиц с нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и «лечили» за деньги, полученные от родственников. Впрочем, вместо медицинской терапии они оказались в условиях лишения свободы и подвергались пыткам.

20 марта 2021 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу находился один из «реабилитационных центров» в селе Петропавловская Борщаговка. Правоохранители установили, что в так называемом реабилитационном центре незаконно содержалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркозависимостью.

«Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Иждивенцы «центра» подвергались пыткам», - заявили в полиции.

Установлено, что этот так называемый центр не имеет никакой разрешительной документации на ведение какой-либо медицинской практики.

Установлено, что к совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле - лечение не совершали, а пытали людей.

В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги