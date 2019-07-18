также в разделеОбщество
У президента предложили внести изменения в УПК 10
По делу об убийстве 5-летнего мальчика объявили подозрение несовершеннолетнему 11
Договоренность о перемирии впервые предусматривает ответственность за его нарушение 46
Главу Укртрансбезопасности отстранили от исполнения обязанностей 40
СБУ завела дело из-за карты с «венгерским Закарпатьем» 31
Зеленский заявил о еще одной масштабной схеме хищений в оборонке 160
Союз венгров опубликовал в газете карту Закарпатья в цветах флага Венгрии 56
В РФ завели дело против Коханивского 75
Черниговский полицейский вымогал у задержанного $2 тысячи 33
Военные уничтожили штаб боевиков под Горловкой 50
17 июля. Картина дня 28
Кабмин изменил состав набсовета Приватбанка 33
Омбудсмен Денисова назвала варианты освобождения украинских моряков 32
Московский суд продлил арест всем украинским морякам 32
Князев представил нового начальника полиции Киевской области 19
СБУ сделала уточнение по поводу задержания подозреваемого в транспортировке ЗРК «Бук» 129
На Донбассе задержали двух причастных к боевикам 26
Мэр Славянска Вадим Лях дал добро на первый в городе ЛГБТ-парад 44

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал о двух новых уголовных производствах, в которых фигурируют чиновники. Об этом он заявил  на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Офисе президента, сообщает «Украинская правда».

«Недавно, на этой неделе мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах. И в настоящее время у нас есть вопросы относительно законности, обоснованности закупки моторов на танки. Я не хочу опережать события, но в этом производстве, на самом деле, после проведения экспертиз будут миллионные убытки. Кроме этого, в этот период времени у нас есть информация о хищениях и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций», – отметил он.

Труба сообщил, что по предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. К этой схеме также причастны народные депутаты Украины. «В настоящее время все находится на начальной стадии, в разработке. Я обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих уголовных производствах», – подчеркнул глава ГБР.

Во время выступления Труба также обратил внимание, что количества сотрудников ГБР, установленных законом 1500 человек, недостаточно для работы органа.

Он выразил надежду, что новый состав Верховной Рады «вернется к потребностям Государственного бюро расследований».

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4479 грн.
49
Теги