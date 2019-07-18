Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал о двух новых уголовных производствах, в которых фигурируют чиновники. Об этом он заявил на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Офисе президента, сообщает «Украинская правда».

«Недавно, на этой неделе мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах. И в настоящее время у нас есть вопросы относительно законности, обоснованности закупки моторов на танки. Я не хочу опережать события, но в этом производстве, на самом деле, после проведения экспертиз будут миллионные убытки. Кроме этого, в этот период времени у нас есть информация о хищениях и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций», – отметил он.

Труба сообщил, что по предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. К этой схеме также причастны народные депутаты Украины. «В настоящее время все находится на начальной стадии, в разработке. Я обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих уголовных производствах», – подчеркнул глава ГБР.

Во время выступления Труба также обратил внимание, что количества сотрудников ГБР, установленных законом 1500 человек, недостаточно для работы органа.

Он выразил надежду, что новый состав Верховной Рады «вернется к потребностям Государственного бюро расследований».