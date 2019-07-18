Европейские и американские эксперты, и дипломаты в различных кругах обсуждают возможные кандидатуры на пост будущего премьера. Причем называются самые различные фамилии, порою.

Об этом пишет журналистка американского издания Atlantic Council Мелинда Херинг, сообщает «Апостроф».

Так, если в среде украинских политологов можно услышать такие знакомые всем имена как Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Игорь Смешко и даже Юрий Бойко, то у западных экспертов есть свое виденье на этот счет.

В частности, наиболее подходящие кандидатуры на пост премьер-министра по их мнению является бывший министр экономического развития Украины Айварас Абромавичюс и заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован. Причем оба в равной степени незапятнанны какими либо коррупционными скандалами, но так и смогли проявить свой профессионализм в ходе выполнения служебных обязанностей, пишет журналистка.

При этом из этой пары на особом счету западных партнеров Украины именно Айварас Абромавичюс.

Но не стоит, по мнению западных экспертов, упускать из виду и таких однопартийцев президента Украины Владимира Зеленского как Александр Данилюк и Андрей Богдан, поскольку у политической силы «Слуга народа» есть все шансы получить в будущем парламенте абсолютное большинство.

Также, по мнению журналистки, не стоит исключать в списках кандидатов на пост премьер-министра и таких политических деятелей как нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков, так и министра финансов Оксану Маркарову.

Стоит отметить, что пост премьер-министра Арсену Авакову пророчили не только украинские политологи, но и недавно вернувшийся в страну скандальный олигарх Игорь Коломойский.