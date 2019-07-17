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Кабинет министров назначил трех членов наблюдательного совета АО КБ «ПриватБанк», которыми стали: Себастиан Шенайх-Каролат, Ольга Томаш и Роман Сульжик. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, члены наблюдательного совета начнут фактическое исполнение полномочий с 30 июля 2019 года.

«Назначение будет способствовать формированию наблюдательного совета «ПриватБанка» в полном составе - девять членов, из которых шесть членов являются независимыми, а три члена являются представителями государства», - говорится в сообщении.

По данным Минфина, Шенайх-Каролат имеет более 30 лет опыта работы в коммерческих банках, из которых около 20 лет - на руководящих должностях в Германии, Австрии и Польши. Себастиан получил свою экспертизу в Deutsche Bank, возглавлял региональные кооперативные банки в Германии и Польше. Имеет опыт трансформации бизнес-моделей банков.

Томаш имеет опыт работы в украинских и международных банках, а также в международных финансовых организациях. Обладает пониманием украинского рынка, а также знаниями международных практик с акцентом на аудит, оперативную эффективность, управление рисками и ИТ.

Сульжик имеет опыт работы в финансовой сфере в Украине, СНГ и США, а также понимание IT технологий. Его опыт включает в себя экспертизу в финансах и информационных технологиях: он соучредитель стартапа, который ориентирован на внедрение технологий Blockchain в реальном секторе.

По данным Минфина, в июне Энгин Акчакоча, Андреа Монета и Стивен Силиг, которых правительство своим распоряжением от 22 мая назначило членами наблюдательного совета «ПриватБанка» по результатам открытого конкурса подали заявки об отказе от вступления в должность по собственному желанию в связи с неприемлемостью требований антикоррупционного законодательства Украины касательно декларирования.
ForUm

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