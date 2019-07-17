В среду, 17 июля, вооруженные формирования РФ шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате потерь среди украинских военных не было.
Об этом сообщили во время вечернего брифинга Объединенных сил.
Пророссийские боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета по опорным пунктам возле Николаевки, из стрелкового оружия - вблизи Широкино.
Окрестности Марьинки были обстреляны из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Возле Водяного враг применил станковый противотанковый гранатомет.
В районе населенного пункта Павлополь террористы вели обстрелы из автоматического гранатомета. Возле Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Напомним, разведка сообщила, что боевики оборудуют огневые позиции на гражданских объектах.
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