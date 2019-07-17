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Российско-оккупационные войска используют гражданские объекты на Донбассе для сокрытия запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

По данным Главного управления разведки, боевики в гражданских складских помещениях и хранилищах размещают самоходные артиллерийские установки, склады артиллерийских боеприпасов, в том числе реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Кроме того, разведка выявила, что российские наемники организовывают огневые позиции и размещают личный состав в административных зданиях, не функционирующих школах, детских садах и домах местных жителей.

Напомним, боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет.
ForUm

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