Российско-оккупационные войска используют гражданские объекты на Донбассе для сокрытия запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.
По данным Главного управления разведки, боевики в гражданских складских помещениях и хранилищах размещают самоходные артиллерийские установки, склады артиллерийских боеприпасов, в том числе реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».
Кроме того, разведка выявила, что российские наемники организовывают огневые позиции и размещают личный состав в административных зданиях, не функционирующих школах, детских садах и домах местных жителей.
Напомним, боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет.
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