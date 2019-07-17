Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила новый вариант для освобождения 24 украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает омбудсмен на своей странице в Facebook.

По ее словам, в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя.

«Я, как Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предыдущем досудебном рассмотрении, если такое будет», - сообщила она.

Кроме того, она заявила, что продление ареста всем 24 военнопленным украинским морякам на три месяца было ожидаемым результатом.

«Суд удовлетворил ходатайство следователей и продлил арест всем 24 военнопленным украинским морякам на три месяца - до 24 и 26 октября. Такой результат был ожидаем», - заявила омбудсмен.

Напомним, сегодня Лефортовский суд Москвы продлил арест всем военнопленным украинским морякам еще на три месяца срок пребывания под стражей, до 24 октября 2019 года, в целом - до 10 месяцев.