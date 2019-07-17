Государственное бюро расследований расследует 11 уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников.

Об этом проинформировал во время брифинга директор ведомства Роман Труба, сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день Государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств по заявлениям различных граждан о возможных неправомерных действиях высших должностных лиц нашего государства. Это производство от возможной легализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей», - сказал он.

Труба добавил, что в среду на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования дела относительно возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница на Рыбацкой» был вызван экс-президент Петр Порошенко, но он не появился.

«В этом уголовном производстве до сих пор уже проведены допросы, в том числе допрос свидетеля Сергея Тигипко, проведены другие допросы свидетелей, а также выемки документов», - отметил директор ГБР.

Чиновник добавил, что в рамках расследования этого дела никому не было объявлено о подозрении.

«Все участники уголовного производства находятся в равных условиях», - сказал он.

По словам Трубы, Порошенко должен быть заинтересован в предоставлении своих показаний, чтобы «следствие было беспристрастное и полное».

В дальнейшем, отметил Труба, ГБР повторно вызывать Порошенко на допрос.