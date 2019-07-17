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Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе заседания Правительства устроили перепалку из-за квот на закупку спирта, необходимого для производства лекарств, сообщают «Буквы».

В ходе заседания Правительства члены Кабмина решили направить на доработку решение о внесении изменений в дополнение к постановлению от 5 января 2011 года № 19 об использовании этилового спирта для производства лекарственных препаратов.

Премьер-министра Владимира Гройсмана проинформировали о том, что с ноября 2018 года, пять украинских компаний подали заявки на получение спирта по квотам, были проведены соответствующие проверки и приняты решения в некоторых контролирующих органах, но доступа к спирту по-прежнему нет.

В проекте постановления, предложенного Кабмину, было только одно предприятие из пяти.

Гройсмана попросили назначить совещание по этому поводу, чтобы разобраться в ситуации и пересмотреть постановление, чтобы принять правительственное решение в пользу компаний, ответственных за производство лекарств. Премьер просьбу принял, отметив, что такие квоты и вовсе следует отменить, назвав их пережитками Советского союза.

«Я считаю, что всем необходимо дать квоты в этой сфере, чтобы не останавливалось производство», - заявил Гройсман.

Но Супрун подчеркнула, что уже нет времени еще что-либо добавлять или дорабатывать, поскольку постановление «лежит девять месяцев».

Также она отметила, что господин Кубив предлагает доработать пункт, касающийся вакцин, который ранее был согласован всеми, кроме главы правительственного комитета (Кубива. - Ред.).

Кубив пояснил, что претензии к просьбам Минздрава есть у Госказначейства, согласно решению, принятому Верховной Радой, а не у него лично.

Министр напомнил Супрун, что это претензии касательно долгов Минздрава, а не его личные.

Но Супрун все равно продолжала дискуссию, обвиняя Кубива в том, что с его подачи были заблокированы подобные решения.

«На совещании поговорите и все будет нормально», - ответил им Гройсман.

«Не будет нормально. Это уже заблокировано длительное время, и каждый раз у правительственного комитета какие-то новые вопросы», - продолжала перепалку Супрун.

«Раз так!», - категорично ответил Кубив и озвучил сумму долгов Минздрава.

Свои рекомендации относительно долгов Минздрава озвучила министр экономики Оксана Маркарова. В итоге, постановления приняли с доработкой в течение двух рабочих дней.
ForUm

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