Народный депутат, председатель Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что в течение работы в парламенте нового созыва будет предоставлять особое внимание вопросам инфраструктуры и ЖКХ. Об этом он написал на своей странице в Facebook, а также публиковал отчет результатов своей работы в Киеве и 219 округе в Святошинском районе, который представлял в Верховной Раде восьмого созыва.

«Прошлые 5 лет я, прежде всего, посвятил решению проблемных вопросов образования, медицины, развития спортивной инфраструктуры. И район действительно увидел системные изменения в этих направлениях. Пришло время определить новые приоритеты и ориентиры. Кроме вопросы развития инфраструктуры и ЖКХ, буду отстаивать финансовую децентрализацию для Киева - создание районных советов и передачу им полномочий. Деньги должны прийти на места, тогда каждый район будет иметь больше возможностей для развития», - отметил он.

В отчете указано, что при содействии народного депутата, финансирование развития Святошинского района, по сравнению с 2015 годом, было увеличено более чем 3 раза. За пять лет район получил 62 млн грн дополнительного финансирования за счет государственной целевой субвенции по представлению Александра Третьякова.

«Святошинский район вышел на второе место в столице по темпам внедрения программы «Новая украинская школа». Осуществлен ремонт во всех школах и детсадах района, создано более 700 новых мест в детсадах района, что позволило уменьшить очередь в два раза», - отмечается в отчете.

В рамках проектов в сфере здравоохранения, как говорится в отчете, было отремонтировано 5 коммунальных медицинских учреждений района и завершается реконструкция консультативно-диагностического центра и оздоровительного комплекса с двумя детскими бассейнами в Святошино, действуют программы бесплатных медицинских консультаций и обеспечения лекарствами.

Кроме того, каждая третья школа Святошино получила отремонтированный стадион - всего в районе их обновлено 25. А в 2018 году был открыт крупнейший в Киеве пришкольный стадион. Установлено 139 детских и 98 спортивных площадок. Также, как отмечается в отчете народного депутата, было осуществлено более 1000 ремонтов в жилых домах района. Впервые за 40 лет произведен капитальный ремонт Центра культуры «Святошин», и возрожден кинотеатр «Лейпциг» - единственный кинотеатр на Борщаговке.

«В районе действуют единственный в Киеве Центр социальных служб и современный Центр предоставления административных услуг. В Святошинском районе на постоянной основе действуют 5 общественных приемных Александра Третьякова, где за пять лет было обработано более 43 тысяч обращений граждан», - говорится в отчете.