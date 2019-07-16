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Визиты официальных лиц Венгрии в Закарпатскую область накануне проведения парламентских выборов в Украине недопустимы. Об этом во время брифинга 16 июля заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он напомнил, что МИД Украины обращалось к венгерским коллегам с просьбой до окончания парламентских выборов избегать шагов, которые могут рассматриваться как завуалированная поддержка определенных политических сил. В частности, это касается встречи одного из народных депутатов Украины с премьер-министром Венгрии.

«Мне кажется, что в тот момент, когда происходит подготовка к выборам, можно было бы, как соседнее и дружественное государство, воздержаться от таких поездок. Именно такая рекомендация была. К сожалению, венгерские коллеги не услышали нас и начали действовать волюнтаристски. Мы - цивилизованная страна и не запрещаем въезд, например, министру Сиярто, который сегодня прибыл в Украину», - отметил Пристайко.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, министру иностранных дел Венгрии Петеру Сиярто предлагалось посетить сначала Киев, а затем с представителями Украины - Закарпатскую область и провести там ряд встреч.

«К сожалению, венгерская сторона нас не услышала. Она решила делать так, как она делает уже определенное время. Я считаю, что эта практика является недопустимой. И Министерство иностранных дел с новым руководителем, и Офис президента будет принимать определенные меры, чтобы это не повторялось», - отметил Пристайко.
ForUm

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