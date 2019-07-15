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Украина обеспокоена последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь. Об этом на встрече в Министерстве иностранных дел Украины с послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто заявил врио министра иностранных дел Егор Божок, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД  

«Обеспокоенность украинской стороны вызывают недавняя встреча премьер-министра Венгрии В. Орбана с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины от партии «Блок Петра Порошенко» В. Брензовичем в Будапеште, ряд визитов в Закарпатскую область Украины официальных лиц Венгрии и публичных заявлений агитационного характера со стороны венгерских факторов в поддержку указанного и других кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019», – говорится в заявлении.

В то же время, МИД Украины с удивлением узнало, что, несмотря на соответствующую рекомендацию украинской стороны, 15 июля 2019 в Закарпатскую область Украины, пользуясь дипломатическим паспортом с неофициальным визитом прибыл глава Администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш для участия в публичном мероприятии в Ужгородском районе.

«Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины. Учитывая большой общественный резонанс, вызванный в украинском обществе упомянутые выше действия, венгерской власти настойчиво рекомендуется до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье и других мер, которые могут расцениваться как агитация», – сказано в сообщении.

 
ForUm

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