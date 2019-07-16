Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 15 июля сообщили о подозрении руководителю структурного подразделения Вооруженных сил Украины во Львовской области, которого следствие считает причастным к нанесению ущерба государственным интересам в размере 1,18 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе Бюро.

Речь идет о руководителе Домоуправления №1 Яворивской квартирно-эксплуатационной части района.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.2 ст.364 ( «Злоупотребление властью или служебным положением»), ч.1 ст.366 ( «Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

Как выяснили сыщики НАБУ, руководитель домоуправления в течение апреля-октября 2014 составлял и выдавал акты сдачи-приемки услуг по аренде газовых котельных у частного предприятия, тогда как на самом деле такие услуги не предоставлялись. Эти документы в дальнейшем стали основой для безосновательного пересчета частному предприятию 11,8 млн грн. Эта сумма, по мнению следствия, соответствует размеру причиненного государственным интересам вреда.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2018 года.