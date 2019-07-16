Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что начальник сектора контрразведки Управления СБУ в Запорожской области и его подчиненный требовали и получили от иностранцев, которые на законных основаниях находились на территории Украины, 2000 долларов США. За такую ​​сумму неправомерной выгоды правоохранители обещали не принимать меры по отмене иностранцам вида на жительства и не направлять Государственной миграционной службы информацию, которая стала бы основанием для отказа иностранцам в оформлении вида на жительство в Украине.

Подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.