Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения в 53 отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2019 года, сообщает пресс-служба НАПК.

По результатам анализа агентство составило 53 вывода, содержащие информацию о выявленных нарушениях порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 КУоАП.

В частности, нарушения выявлены в отчетах парламентских политических партий «Блок Петра Порошенко «Солидарность», «Народный фронт», «Оппозиционный блок», «Объединение «Самопомощь», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Всеукраинское объединение «Батькивщина» , а также в отчете политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», представители которой входят в состав парламентской фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде Украины VIII созыва.

«В отчетах всех парламентских партий выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом. Кроме этого, в отчетах «Радикальной партии Олега Ляшко» и партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» зафиксированы нарушения порядка представления отчета партии. Указанные нарушения являются основанием для составления админпротоколов», - отметила член Национального агентства, координатор направления предотвращения политической коррупции Наталья Корчак.

Также информация о выявленных нарушениях содержится в выводах таких политических партий как «Могучая Украина», ПО «Возрождение Украины», «Семья», «Национально-демократическое объединение «Украина», ВО «Мир», «Всеукраинский оппозиционный блок», «Общественное движение Николая Томенко «Родная страна», «Аграрная партия Украины объединенная», «Воля», «Единственная сила», «Наш край», «Право народа», «Славянская партия», «Настоящие», «Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью», «Демальянса (Демократический альянс)», «Сила и честь», «Партия ветеранов Афганистана», «Собственная сила», «Единый центр», «Либерально-демократическая партия», «Украинское объединение патриотов - УКРОП», «Родной город», «Украинская народная партия», «Гражданский союз», «За права человека», «Социальная справедливость», «Социал-демократическая партия», «Социал-демократическая партия Украины (объединенная)», «партия зеленых Украины», «Патриот», «Национальный корпус», «Либеральная партия Украины», «Коммунистическая партия Украины», «Меритократическая партия Украины», «Общественное движение «Народный контроль», «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость», «5.10», «Умная сила», «Аграрная партия Украины», «Наши», «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», ВО «Свобода», «Гражданская позиция», «Сила людей» , «Основа».

Всего за I квартал 2019 в Национальное агентство поступили 267 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.