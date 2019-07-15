Виктор Остапчук, который в свое время руководил Южной железной дорогой, хочет вернуться сам и вернуть в компанию коррупционные схемы. Об этом сообщает издание Фром.

Депутат от Партии регионов начинает кампанию по дестабилизации ситуации на железной дороге. Сам Остапчук уже давно долларовый миллионер и ресурсов на проплаченные акции протеста не жалеет.

Как передает Фром, уже завтра «прикормленный» господином Остапчуком так называемый «свободный профсоюз железнодорожников» проведет митинг под офисом президента Украины. По информации источника, депутат пообещал каждому участнику акции организовать трансфер и заплатить 300 грн.

Информацию о митинге подтверждают и в самой Укрзализныце. Говорят, виной всему выборы в ВРУ. Из-за этого некоторые отраслевые профсоюзные организации присоединяются к политической гонке, активизируют свою деятельность, устраивая псевдомитинги и политические акции. Целью этих мероприятий является дестабилизация работы отрасли, «раскрутка» отдельных профсоюзных лидеров, а иногда и попытки некоторых сил вернуть в отрасль коррупционные и незаконные схемы для хищения средств.

Особую симпатию к Виктору Остапчуку «свободный профсоюз железнодорожников» не скрывает. В частности, один из лидеров профсоюза Сергей Москалец неоднократно восхваляет его в своих видеообращениях.

Напомним, Виктор Остапчук руководил «Южной железной дорогой» в 2000-2012 годах, был депутатом Харьковского облсовета от Партии регионов. По подсчетам «Наших денег», пока Остапчук занимал должность директора «Южной железной дороги», фирмы, связанные с Остапчуком, выиграли в той самой «Южной железной дороги» подрядов минимум на 896 млн гривен.

Позднее, чтобы не нести ответственность за схемы, Виктор Остапчук баллотировался в депутаты и спрятался за депутатской неприкосновенностью.