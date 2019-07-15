Нынешний рост является очень сдержанным, и его природа, к сожалению, не является постоянной. В 2016-2017 годах очень большой вклад в ВВП был сделано за счет хорошего урожая, а это очень изменчивый и сложно прогнозируемый фактор, потому что каждый год рекордных урожаев может и не быть. Об этом в интервью для ZN.UA сказала Анастасия Головач, экономист представительства Всемирного банка в Украине.

По ее словам, на сегодня государственные инвестиции ограничиваются преимущественно очень высокими расходами потребления: выплатами процентов по долгу и социальными расходами.

«По сути средства, которые могли бы инвестироваться, мы проедаем. Позволить себе наращивать дефицит бюджета Украина не может учитывая высокие выплаты по государственному долгу. Поэтому мы должны прилагать усилия, чтобы стабилизировать его на уровне 2-2,5% от ВВП. Более того, мы должны уменьшать нашу долговую нагрузку, а это возможно лишь при условии жесткого контроля над дефицитом бюджета. А значит, свободного пространства для маневра у нас не так уж и много. И для того, чтобы он появился, надо более терпимо относиться к текущих расходам государства, — отметила представитель ВБ. — В 2017-м МЗП фактически удвоили, а в 2018-м, если не ошибаюсь, увеличили еще на 30%. В придачу к этому и учителя, и врачи получили дополнительные секторальные надбавки. В результате заработная плата в госсекторе как процент от ВВП возросла с 9,6 в 2016 году до 11% — в 2018-м (это с учетом зарплат в секторе высшего образования). Если сравнивать с сопоставимыми европейскими странами, то и 9,6% — это много, а 11 — это очень много. С одной стороны, на эти расходы идут средства, которые могли бы инвестироваться в инфраструктуру, а с другой — они формируют спрос в тех секторах, которые не могут обеспечить нам устойчивый экономический рост и частично являются факторами давления на инфляцию», – заявила Головач.

Напомним, в январе-апреле 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.