Представитель народного депутата Александра Гереги Валерий Парамей и дежурный врач травмпункта Городецкой районной больницы прокомментировали нападение на кандидата в народные депутаты от ВО Свобода по округу № 192 в Хмельницкой Назария Чепко.

По словам врача из травмпункта, куда доставили Чепко, угрозы для здоровья или жизни пациента нет.

Также врач отметил, что поскольку Чепко заявил, что это уголовная травма, он сообщил сотрудникам полиции.

«Очень быстро в течение 5−7 минут работники полиции приехали, однако пациент Чепко Назарий отказался писать заявление и давать какие-то объяснения. Они с ним пообщались, после чего они ушли, а также за ними пошел домой Назарий Чепко в сопровождении отца и жены или сожительницы. Эти травмы, что он получил, никакой угрозы для здоровья не несут, чтобы сделать прививку от столбняка. И хотя я был на дежурстве до 8 утра, я ждал его до 10, но Назарий Чепко не появлялся в травмпункте», — сказал он.

«К сожалению, необоснованные обвинения против политических оппонентов — распространенный способ грязной агитации. Воспринимаем заявление кандидата в народные депутаты Назария Чепко о нападении на него — попыткой дискредитировать своего оппонента по округу. Если на кандидата совершено нападение он должен обратиться в правоохранительные органы. Правоохранители выдвигать версии и находить виноватых, а не сам кандидат. Сейчас с заявлением в полицию Чепко не обращался. Его публичные упреки необоснованны и не подтверждены никакими фактами или доказательствами», — заявил он.