Кандидат в народные депутаты от ВО Свобода по округу № 192 в Хмельницкой области Назарий Чепко заявил о нападении на себя.

Об этом он написал в Facebook, обвинив в нападении конкурента по округу, действующего нардепа Александра Герегу.

«Сегодня ночью экс-регионал — Герега пытался меня убить за опубликованную мной правду о нем», — написал Чепко.

Позже он добавил, что дал объяснение СБУ о нападении.

Чепко отметил, что злоумышленник без слов целился ему ножом в сердце, однако удар удалось отбить, поэтому обошлось без серьезных последствий. Лицо своего обидчика кандидат не видел.

Нападение он связывает с распространением газет и листовок о Гереге.