Кандидат в народные депутаты от ВО Свобода по округу № 192 в Хмельницкой области Назарий Чепко заявил о нападении на себя.
Об этом он написал в Facebook, обвинив в нападении конкурента по округу, действующего нардепа Александра Герегу.
«Сегодня ночью экс-регионал — Герега пытался меня убить за опубликованную мной правду о нем», — написал Чепко.
Позже он добавил, что дал объяснение СБУ о нападении.
Чепко отметил, что злоумышленник без слов целился ему ножом в сердце, однако удар удалось отбить, поэтому обошлось без серьезных последствий. Лицо своего обидчика кандидат не видел.
Нападение он связывает с распространением газет и листовок о Гереге.
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