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Центральная избирательная комиссия обнародовала фотографию с настоящим лицом кандидата в народные депутаты Дарта Вейдера. Соответствующая информация содержится в разделе сведений о кандидате.

На сайте ЦИК также отмечается, что Вейдер Дарт Викторович родился 4 октября 1987 года в городе Киеве, он является гражданином Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины. Кандидат имеет высшее образование и является директором ООО «Темная сторона силы», а также членом политической партии «Блок Дарта Вейдера». 

Напомним, на избирательном округе № 135 в Одессе баллотируется в народные депутаты киевлянин Дарт Вейдер. 
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