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Служба безопасности Украины (СБУ) проведет расследование инцидента с обстрелом здания телеканала «112 Украина» в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

Как сообщается, по факту выстрела из гранатомета в фасад здания телеканала было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса - террористический акт.

Отмечается, что сотрудники СБУ проведут расследование обстоятельств инцидента. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

«Сейчас совместно с полицией и другими правоохранительными органами и Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия», - говорится в заявлении спецслужбы.

В сети опубликовали видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент выстрела в здание телеканала «112 Украина». На видео видно откуда стрелял злоумышленник и момент взрыва снаряда.

Напомним, ночью 13 июля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неизвестный совершил выстрел из гранатомета в фасад здания телеканала «112 Украина». В результате инцидента никто не пострадал.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования атаки на офис телеканала «112 Украина».
ForUm

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