Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования атаки на офис телеканала «112 Украина».

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook утром в субботу.

«Национальный союз журналистов Украины призывает Службу безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала 112. Кто бы ни организовал этот теракт - он должен быть должным образом наказан!», - говорится в сообщении.

В то же время НСЖУ обращает внимание, что системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцируют новые нападения.

«И нерасследование поджога помещения национального телеканала «Интер» в сентябре 2016 года, нерасследование случаев блокирования редакций отдельных национальных и региональных СМИ, в том числе и поджогов редакций СМИ на Днепропетровщине в предыдущие (годы - ред.) - все это способствовало организаторам сегодняшнего теракта", - добавил глава Томиленко.

Напомним, в ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская, 21Г двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание «112 Украина».

Полицейские квалифицируют произошедшее как террористический акт.