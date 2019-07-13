Внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже в пятницу, 12 июля, для восстановления Нормандского формата.

Об этом пишет DW.

После встречи немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах на Востоке Украины. На встрече прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений, прежде всего прекращение огня.

Украину на этой встрече должен был представлять заместитель руководителя офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Ранее восстановление Нормандского формата обсуждалось на саммите G20 в Осаке в июне этого года.

Последний раз лидеры Франции, Германии, Украины и России проводили встречу в Нормандском формате в 2016 году в Берлине.

Напомним, 11 июля Верховная Рада во второй раз не смогла уволить министра иностранных дел Павла Климкина и не назначила на эту должность внешнеполитического советника президента Вадима Пристайко.