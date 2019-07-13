Мэр Харькова Геннадий Кернес ранее занимался мошенничеством, а мэр Одессы Геннадий Труханов, будучи в составе мафиозного клана, – убийствами. Такую информацию обнародовал «Первый канал» российского телевидения.

«Любопытно появление уже подзабытых персонажей, в которых решили вдохнуть новую политическую жизнь в аккурат перед досрочными выборами в Раду. Они решили организовать блок из нескольких небольших и вроде бы оппозиционных партий, который намеревается пройти в Верховную Раду. Шансов на это, согласно социологическим опросам, немного», – говорится в сюжете.

Авторы также подробно останавливаются на темном прошлом двух лидеров нового объединения – Труханова и Кернеса.

«Харьковский мэр Геннадий Кернес, как минимум в 90-е годы прошлого века знал толк в том, как зарабатывать деньги криминальным путем – недаром отсидел в тюрьме за групповое мошенничество», – рассказывается в передаче.

Также, по словам журналистов, в числе учредителей партии помимо Коломойского и Кернеса называют еще и мэра Харькова Геннадия Труханова и Александра Ангерта, известного по кличке «Ангел».

«У этого ангела – до недавнего времени одного из главарей украинской мафии – Труханов сперва служил телохранителем. Теперь же он контролирует множество активов стоимостью в сотни миллионов и даже миллиардов, а Одессой руководит как полновластный хозяин», – сообщают авторы сюжета.

Более того, они приводят слова бывшего заместителя главы Одесской областной государственной администрации Саши Боровика, который прямо заявляет о связи Труханова и Кернеса с криминалитетом и их замешанности в особо тяжких преступлениях.

«Труханов – это убийца, и его команда участвовала в убийствах. О нем ходят истории, что он отрубал людям пальцы. После смены власти я надеялся, что все изменится. Но Порошенко, по всей видимости, заключал какие-то договоренности с этими людьми. Ради того, чтобы они оставались под украинским флагом, он, видимо, заключил с ними какие-то грязные договоренности, которые поддерживали статус-кво», – рассказал Саша Боровик.