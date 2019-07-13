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По состоянию на утро субботы, 13 июля, в медицинских учреждениях Одесской области находятся 32 человека, которые пострадали от массового отравления в поселке городского типа Сергеевка. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, по состоянию на 7:00 субботы в больницах Белгород-Днестровского района находятся 32 человека, из них 30 - дети. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что в пгт. Сергеевка в Одесской области с симптомами отравления были госпитализированы 46 детей. Отравление было зафиксировано в оздоровительном спортивном лагере «Медик – 2». В лагере находились 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.
ForUm

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