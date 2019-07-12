Сегодня ночью 12 июля 2019 в ГП «Оздоровительно-спортивный лагерь «Медик – 2» Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану» (г. Кишинев, Республика Молдова), который находится в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области, массово отравились дети. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

В лагере находится 226 детей от 7 до 14 лет. Из них госпитализированы 46.

32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14, из которых 3 контактных – в инфекционном отделении центральной районной больницы в с. Шабо.

На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием данного объекта и инспекцией заведения по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

«По результатам служебного расследования будут приняты жесткие меры. Осуществляется подготовка заседания районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», - заявили власти области.