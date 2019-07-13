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Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает, что порядка 80% киевских многоэтажных жилых домов требуют капитального ремонта.

Ориентировочная сумма, которую необходимо потратить на капитальный ремонт домов составляет примерно 10 миллиардов гривен.

Для привлечения этой суммы планируют добавить государственные средства и деньги «домовой общины».

Отмечается, что в этому году в Киеве начнется паспортизация жилья, после чего жители столицы узнают состояние своего жилья.

«Квартира как объект недвижимости — это наш капитал, она имеет свою рыночную стоимость, и от того, в каком состоянии дом, зависит рыночная стоимость нашей квартиры», — сообщили в КГГА.
ForUm

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