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Директор НАБУ Артем Сытник не явился на вызов в полицию, поэтому представитель правоохранительного ведомства зачитал ему админпротокол на трассе под Полтавой.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Сегодня директор НАБУ Артем Сытник очередной раз не пришел на вызов в Нацполицию по делу о своем коррупционное деянии. На этот раз директор антикоррупционного ведомства «спрятался» в командировку в Харьков», - написала она в Facebook.

Представитель Национальной полиции вынужден был зачитать админпротокол о коррупции на трассе под Полтавой.

«Следовательно, все необходимые действия завершены. Теперь дело пошло в суд», - отметила она.
ForUm

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