Образовательным омбудсменом станет директор специализированной школы № 148 Киева Сергей Горбачев.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, определяющим фактором при принятии решения стало знание системы образования на разных, в том числе управленческих, ступенях, а также понимание ценностей и сути начатых образовательных реформ.

Министр Лилия Гриневич отметила, что Горбачева ждет тяжелая и кропотливая работа - после официального назначения он должен будет запустить работу нового органа, который предусматривает много бюрократии. Кроме того, он должен найти и отобрать себе офис работников из 15 человек.

Ознакомиться с биографией и видеовизиткой первого образовательного омбудсмена. Он также имеет страницу в сети Facebook.

Институт образовательного омбудсмена создается для защиты прав получающих образование, педагогических, научно-педагогических и научных работников. К должности образовательного омбудсмена выписаны четкие требования. В частности, он не может совмещать свою работу с другой деятельностью, кроме творческой и преподавательской, должен быть гражданином Украины, проживающим на территории государства не менее 5 лет, иметь высшее образование и соответствующий опыт работы, а также свободно владеть государственным языком.