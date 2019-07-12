Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отреагировала на предложение президента Владимира Зеленского об усилении люстрации.

«Есть вишни, и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые. Но всем известно о «опасности» косточек. Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы охраны здоровья», - написала она в Facebook.

«И хотя наши тексты #абивибулиздорові достаточно объемные, выглядит, что их дочитывают до конца даже в Офисе президента Украины и Владимир Зеленский. Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить. Для этого не обязательно ними «пулять» в глаза противнику через трубочку. Достаточно их раскусить»,- иронизирует и.о. министра.

«Ведь бывает так, что что-то очень мелкое может вызвать огромные проблемы. Особенно это касается вредных привычек или неосведомленности о собственном здоровье или здравоохранение в масштабах страны… Не выбрасывайте вишневые косточки на обочину отремонтированных дорог. И не дайте чему-то мелкому «угробить» ваше здоровье»,- резюмировала Супрун.

Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти. Предлагается люстрировать лиц, которые в период с 23 февраля 2014 го по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, председателя Верховной Рады, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

Послы стран «Большой семерки» (G7) раскритиковали эту инициативу.