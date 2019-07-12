Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют возможные незаконные действия должностных лиц руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.
По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий госбюджет, возможно, недополучил средства в сумме около 630 млн грн.
Сегодня был проведен ряд санкционированных следственных действий:
обыски в Государственной фискальной службе Украины;
обыски на Харьковской таможне ГФС;
выемка документов в Главном управлении ГФС в Харьковской области.
Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 367 Уголовного Кодекса Украины - служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее особо тяжкие последствия.
Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.
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