Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом ремонта участка автомобильной дороги Борисполь - Днипро - Запорожье (через г. Кременчуг) - Мариуполь. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент спросил у присутствующего в. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, кто отвечает за реконструкцию объездной дороги и в какие сроки будут выполнены все работы.

Глава государства добавил, что по предоставленной ему информации, в последние годы увеличивалось финансирование Укравтодора на содержание аппарата. В то же время на дороги средств не хватало.

«Очень много лет не решается этот вопрос – речь идет об окружной и о дороге на Кривой Рог. Давайте завершим эти два объекта, договоримся, что на Кривой Рог и на Никополь сделаем. Надо найти деньги на эти две дороги», - сказал Зеленский.

По словам Новака, нужно два года на завершение работ на этих дорогах, учитывая способности строительных компаний и финансирование.

Было договорено приложить максимум усилий и в течение этого и следующего годов завершить строительство.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что есть информация, что каждая область имеет людей, которые влияют на то, кто выигрывает тендеры и осваивает средства.

«Мы вам даем эти фамилии, и можете уволить этих людей. Уволить и направить (информацию, - ред.) в правоохранительные органы», - сказал Зеленский, обращаясь к Новаку.

Общая протяженность ремонтируемого участка дороги Борисполь - Днипро - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь - 35,9 км. Общая сметная стоимость - 1 101,2 млн грн. Выполнение работ было начато в мае 2017 года.