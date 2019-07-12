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Депутаты БПП продолжают вести грязную кампанию под новыми брендами «Европейской солидарности». 

Так, очередную фальсификацию выборов готовит действующий нардеп БПП Константин Ищейкин, который баллотируется на округе №148 на Полтавщине. 

Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Юрий Гаврилечко, сообщает Полтавщина

По словам эксперта, выдвиженцы от БПП демонстрируют удивительную солидарность в вопросе работы против своих конкурентов на текущих выборах.

«Я уже писал о провокациях на округе №197 (Черкащина) против Александр Скичко, кандидата от партии «Слуга Народа», когда вроде как от его имени шла расклейка похожей по стилю агитпродукции в общественных местах с целью вызвать неприятие к нему от изобилия рекламы. Также, упоминал и о провокациях  против Михайло Головко, кандидата от ВО «Свобода» по округа №164 (Тернопольщина. Примечательно, что и в том и в другом округе, противостоят эти кандидатам, среди прочих, самовыдвиженцы(!), так или иначе связанные с Блоком Панамских Патриотов (БПП)», - пишет политолог.

Как отмечает Гаврилечко, по состоянию на вечер 10 июля в полицию поступило 72 сообщения о нарушениях избирательного процесса на Полтавщине.

Наибольшее количество обращений касались нарушения права размещения предвыборной агитации, вероятного подкупа избирателей, присвоение брендов политических партий. Львиная доля зафиксированных правонарушений приходится на округ №148, где баллотируется Константин Ищейкин.  

«Характерно, что значительна часть обращений касается нарушений прав конкурентов самовыдвиженца от БПП. Просто поразительная «солидарность» какая-то выходит. Округа разные, а технологии схожие. И везде торчат уши бывших адептов блока панамских патриотов… так что не исключено, что на 148ом округе мы еще увидим различные варианты фальсификаций в пользу апологета оффшорно-мальдивского экс-главнокомандующего. Впрочем, ничего удивительного – за власть цепляются как могут», - считает Гаврилечко.
ForUm

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