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Десятки националистов устроили марш накануне во Вроцлаве, который прекратила власть из-за разжигания ненависти к украинцам.

Об этом пишет Wyborcza.pl, передает Европейская правда.

Целью марша было «чествование памяти мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых не убивала и не депортировала советская власть в Сибирь, а которых убивали украинцы во время так называемого кровавого воскресенья».

Вcя акция была в таком духе, поэтому город решил остановить ее через менее чем час после начала.

В 19:45 встречу Мендляра и Зелинского прекратила делегация города, перед чем состоялось двойное предупреждение организатора и участников.

«Наши родственники умерли, и эта женщина затыкает нам рот, потому что бандеровцев называем украинцами, а какая правда?» - воскликнул Мендляр, когда делегированный городом представитель объявил о прекращении марша на годовщину Волынской трагедии.

Во время марша националистов были словесные оскорбления власти и полиции, офицерам пришлось окружить местных чиновников. Более ста участников акции не выполнили приказ полиции. Марш был организован бывшим священником Яцеком Мендляром и одним из лидеров хулиганов Романом Зелинским.

 


 

 

Полицейские не применяли силу. Решение о следующих шагах сделают после анализа записей марша.

МИД Украины накануне выступил против политизации и односторонней трактовки польскими политиками и дипломатами трагических событий 1943-1944 годов.

 
ForUm

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