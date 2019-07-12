Во Львове депутаты городского совета поддержали петицию о размораживании проекта строительства в городе метрополитена.



Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львова теперь должен разработать дорожную карту по решению этого вопроса, сообщает Zaxid.net.

Петицию о размораживании проекта львовского метро зарегистрировал Василий Лозовой 14 мая, и спустя месяц она собрала необходимые 500 голосов.

Автор отмечает, что через 10-15 лет частью Львова могут стать Винники, Брюховичи, Сокольники, Дубляны, Малехов и другие близлежащие населенные пункты и, чтобы предотвратить транспортный коллапс, нужно построить метро. По его мнению, будущее метро может быть, как наземное, так и подземное.

При этом Лозовой предлагает запретить проводить любые работы по строительству метро в радиусе километра от Львовского горсовета.