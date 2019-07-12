также в разделеОбщество
ФРГ выделила €760 тысяч для пострадавших от войны на Донбассе 6
Среди всех государственных сайтов Украины выбрали лучший 10
Суд открыл производство по иску НБУ против Коломойского 29
«Нежелательный» конгресс украинцев: МИД призвал мир усилить давление на РФ 30
Судью из Крыма впервые осудили за госизмену 16
Во Вроцлаве остановили антиукраинский митинг 30
«Схемы» поймали на мошенничестве скандальный Окружной админсуд Киева 75
Православные празднуют День Петра и Павла 405
В России Всемирный конгресс украинцев назвали «нежелательным» 37
11 июля. Картина дня 51
На Киевщине суд оправдал мужчину, который назвал мэра «гандоном» 62
В Германии боевик «ДНР» отделался условным сроком 20
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет 61
Контрразведчик СБУ продавал информацию с телефонов граждан 47
Прокуратура взялась за обстрел колонны с главой ОГА на Донбассе 23
Начальник Волынской таможни объявлен в розыск 40
С сентября учеников младших классов обяжут носить спецжилеты 72
Абромавичуса назначили главой набсовета «Укроборонпрома» 19

Во Львове депутаты городского совета поддержали петицию о размораживании проекта строительства в городе метрополитена.

Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львова теперь должен разработать дорожную карту по решению этого вопроса, сообщает Zaxid.net.

Петицию о размораживании проекта львовского метро зарегистрировал Василий Лозовой 14 мая, и спустя месяц она собрала необходимые 500 голосов.

Автор отмечает, что через 10-15 лет частью Львова могут стать Винники, Брюховичи, Сокольники, Дубляны, Малехов и другие близлежащие населенные пункты и, чтобы предотвратить транспортный коллапс, нужно построить метро. По его мнению, будущее метро может быть, как наземное, так и подземное.

При этом Лозовой предлагает запретить проводить любые работы по строительству метро в радиусе километра от Львовского горсовета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2802 грн.
18
Теги