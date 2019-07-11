Гендиректор «1+1» Александр Ткаченко уже в ближайшие дни может возглавить Киевскую горгосадминистрацию.

Об этом нашему изданию сообщают информированные источники на Банковой.

По информации источника, назначение может произойти уже в эту пятницу. Впрочем, возможен и перенос данного решения на следующую неделю. Также будут заменены все заместители нынешнего главы КГГА Виталия Кличко, кроме двоих – Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна.

Наш источник сообщает, что в команде Зеленского раздумывали отнять у Кличко исполнительную вертикаль еще до официальной инаугурации нового президента.

«Решился вопрос по Ткаченко на встрече старых и новых «смотрящих» за Киевом. После того, как Кличко уберут, оставят тех замов, которых потом будут использовать как «козлов отпущения»: после смены состава Верховной Рады и правительства известные политические фигуры публично расскажут о махинациях, схемах и «откатах» с участием «старых» замов в сфере ЖКХ и особенно Пантелеева», - рассказали источники в Офисе президента.