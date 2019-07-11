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Следователи центрального аппарата Госбюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по ряду преступлений сотрудника столичного управления контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

Следствием установлено, что правоохранитель по предварительному сговору с другими лицами вносил заведомо недостоверные данные в служебные документы для получения доступа к информации о телефонных разговорах граждан. В дальнейшем указанную информацию сообщники передавали заказчикам в обмен на получение материального вознаграждения.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве обеспечивали сотрудники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство – Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины.

По результатам предварительного расследования сотрудник СБУ обвиняется:

- в нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, совершенные преступной группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28 ч . 2 ст. 163 Уголовного кодекса Украины);

- в нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Украины);

- в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);

- в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
ForUm

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