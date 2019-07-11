У Евгения Мураева один инструмент политической борьбы – предательство и он это опять доказал, предав блогера Анатолия Шария, который также ведет свою партию на выборы. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Алексей Вороненко.

«Посмотрел «страдальческое» видео Анатолия Шария, где он слушает как о нем и его партии высказывается «друг и товарищ» Евгений Мураев. Очевидно, что для Шария подобные уничижительные высказывания «друга» крайне неприятны. Это, по сути, был нож в спину. Анатолий, конечно, сдержался, громить Мураева сразу не стал. Но свои выводы об этом человеке сделал и обиду затаил. Посмотрите на его лицо в конце видео – он с трудом сдерживается», – написал эксперт.

Мураев считает партию Шария несерьезной с поддержкой в 1%, хотя, по словам политолога, его проект недалеко от этого рейтинга ушел и также колеблется в рамках погрешности выборки.

«В любом случае высказывания Мураева о Шарие – это яркий пример, что ради власти он готов мочить всех без разбора – и своих и чужих, и дружественных, и недружественных. Он по трупам готов идти к цели. Оскорблять, стучать, предавать. Делать все, чтобы получить заветный мандат», – отметил Вороненко.

Он также добавил, что это далеко не первое предательство, которое совершил Евгений Мураев за свою недолгую политическую карьеру.

«Причем, предавать своих единомышленников Мураеву уже далеко не впервой. Точно так же он кинул своих партийцев из «За життя», когда на деньги Порошенко, решил создавать свою политическую силу «Наши». А затем точно также слил и ее, когда присоединился к Вилкулу. Так, что для этого персонажа подлое предательство – один из основных инструментов в его политической деятельности», – подытожил Алексей Вороненко.

Напомним, что ранее блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, на котором Евгений Мураев нелицеприятно высказывается как о самом журналисте, так и о его политической силе, которую он ведет на парламентские выборы.