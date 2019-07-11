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Суд Германии признал виновным в участии в конфликте на востоке Украины гражданина своей страны, выходца из Кыргызстана. Об этом сообщает DW.

Как сообщается,  Алекс Д.  на востоке Украины помогал боевикам около двух лет. Когда наемник вернулся в Германию в 2016 году, его задержали, а 10 июля признали виновным в подготовке «тяжкого преступления, что грозит государственной безопасности».

На фотографиях, приобщенных к уголовному делу, мужчина позирует на танке, с автоматом Калашникова, а также рядом с другими боевиками в военной форме. Что именно 43-летний мужчина делал почти два года в зоне конфликта, неизвестно.

Законы Германии запрещают участвовать в военных конфликтах в иностранных государствах. Но за свои противоправные происшествия на Донбассе виновный получил срок в два года условно.

В дортмундской прокуратуре убеждены: мужчина принимал непосредственное участие в боевых действиях. Но достаточных доказательств, чтобы доказать это в суде, немецкие следователи найти не смогли, что и спасло его от тюрьмы. 

«На фотографиях мы видим обвиняемого со снайперской винтовкой. Он говорит, что только охранял больницу. Снайперская винтовка для этого не нужна», - заявил прокурор в этом деле Кристоф Кестер в заключительной речи.

Алекс Д. родился в 1975 году в тогдашнем Фрунзе - настоящее столице Кыргызстана Бишкеке. Окончил восемь классов, выучился на сантехника. Родители переехали в Германию в 1995 году, он – в 2001-м. Быстро устроиться по специальности не смог, немецкий язык знал плохо. «Запил, хотя не пил так много, стал употреблять наркотики и всякое такое», - рассказал Алекс в суде. На счету уроженца Кыргызстана несколько преступлений в Германии: изнасилование, избиение, вымогательство.

В августе 2014 он через Россию отправился на восток Украины. Конфликт, который там начался, Алекс, чей отец - украинец, «взял близко к сердцу» и «считал своим гражданским долгом помочь». На Донбассе наемник присоединился к бригаде «Кальмиус». Это формирование сепаратистов участвовало в крупнейших боевых столкновениях на Донбассе: битве за Иловайск летом 2014 и под Дебальцево зимой 2015 года. По словам Алекса, то, что он увидел в зоне конфликта, «невозможно представить тем, кто живет мирной жизнью».

Уроженец Кыргызстана с немецким паспортом вернулся в Германию якобы потому, что разочаровался в «ДНР». Он заявил, что получал 150 евро в месяц. В последнем слове он заявил, что, находясь на востоке Украины, «многие понял» и сегодня стесняется «некоторых своих поступков».

Как сообщал ForUm, Брестский областной суд Беларуси приговорил боевика, жителя города Брест к двух годам лишения свободы.       
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