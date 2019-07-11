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Высказывание Путина о якобы невыполненных договоренностях со стороны президента Обамы в отношении Украины в 2014 году не поддается анализу, ибо никакой конкретики так и не было названо.

В то же время, такая риторика Кремля не имеет смысла, поскольку Россия тогда совершила прямую агрессию, а США начали наказывать ее санкциями и поддерживать Украину. Об этом сказал в комментарии Укринформу экс-посол США в Киеве, ныне директор Евразийского центра «Атлантического совета» Джон Хербст.

«Это трудно комментировать, поскольку Путин не говорит, что обещал Обама»,- отметил бывший дипломат на просьбу оценить, как воспринимать тезисы российского президента о якобы «договоренности» с Обамой, и почему вдруг Путин начал говорить об этом именно сейчас.

Вместе с тем, Хербст обратил внимание, что в начале 2014 года Соединенные Штаты предупреждали Москву о последствиях за ее агрессию, но поскольку это не подействовало, начали вводить давление на Россию.

«Что мы знаем точно, это то, что Россия захватила и аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Обама неоднократно предлагал Путину отойти от этой агрессивной политики, а затем принял меры в ответ на эту агрессией – санкциями, устранением России из «Большой восьмерки», а также военной поддержкой Украины», - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, он подчеркнул, что поддержка Украины оружием могла бы быть и большей.

Напомним, американский режиссер Оливер Стоун взял очередное интервью у президента РФ Владимира Путина в своей новой ленте «В борьбе за Украину».

Российский президент в этом интервью сказал, что в 2014 году имел телефонный разговор с Бараком Обамой, когда происходили события, приведшие к аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе. «Могу сказать, что наши договоренности, достигнутые в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были выполнены... Я бы этим ограничился, не стал бы вдаваться в детали», - заявил Путин.

Эту ситуацию также прокомментировал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Он назвал ложью слова российского лидера и подчеркнул, что подробно раскрыл эту тему в отдельной книге на 500 страниц с тысячами ссылок.
ForUm

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