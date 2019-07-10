Президент РФ Владимир Путин рассказал, что США не выполнили часть договоренностей по Украине в период президенства Барака Обамы, сообщает газета «Известия».

«Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены», - заявил Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна.

О каких договоренностях идет речь, он не уточнил.

«Известия» напоминают, что в марте 2018 года в фильме «Миропорядок 2018» Путин заявил, что США обманули Россию в ситуации с Украиной в 2014 году, что привело к «перевороту» в Киеве.