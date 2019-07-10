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В интернет слили переписку политика Евгения Мураева и олигарха Игоря Коломойского, из которой становится понятным, что политик отрабатывает заказ олигарха, за что получает денежное вознаграждение. Об этом пишет Антикор.

Также любопытно, что Коломойский в своей манере довольно грубо обращается к Мураеву, однако тот не обращает внимания на грубости.

«Привет, Мурчик. Ну ты пи**ун! Вчера отлично отработал на эфире», – пишет олигарх.

На что политик жалуется, мол, ведущая его дважды перебила.

«Ой бл**ь не ной! Она тебе давала говорить больше чем Разумкову (лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, – ред.). Но ты свое отработал. Заедь в кассу, получи единичку», – отвечает Игорь Коломойский.

Также в переписке Евгений Мураев пытается выпросить у «патрона» еще денег на региональные поездки, однако получает отказ.

«Хватит с тебя! Единичку получи и пиз**ч до конца выборов», – заявляет олигарх. За что получает в ответ «Спасибо, хорошего дня!»

Эта переписка в очередной раз доказывает, что Игорь Коломойский полностью контролирует как Евгения Мураева, так и его политический проект. При этом видно, что олигарх не спешит разбрасываться деньгами и оплачивать работу в регионах. Очевидно, понимая, что в Верховную Раду политик и его проект все равно не попадут, а для оттягивания голосов у конкурентов «Слуги народа» хватит и телеэфиров.
ForUm

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