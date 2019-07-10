Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения в Киевской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба Главы государства.

В ее деятельности и санитарном состоянии зафиксирован ряд нарушений и несоответствий нормативным требованиям. Во многих помещениях нет ремонта. А среди тех, у которых побывал Зеленский, в худшем состоянии – терапевтическое отделение и пищевой блок. Это устаревшие здания, требующие капитального ремонта. Кроме того, в отделениях не хватает мест.

Зеленский пообщался с пациентами больницы. Местные жители пожаловались на часовые очереди, иногда – отказ врачей оказывать услуги из-за низкой зарплаты, отсутствие нормальных условий, проблемы с качеством инсулина и лекарств и тому подобное.

«Увидел условия, в которых находятся люди в больнице. А сейчас вижу у вас ремонт - это же городской совет, который, наверное, важнее главной бориспольской больницы. Потому что здесь ремонт лучше», - отметил глава государства во время встречи с общественным активом области в помещении горсовета Борисполя. По словам Зеленского, например, в терапевтическом отделении 6 человек размещено на 9 кв. м.

Главный врач Александр Щур сообщил, что проведен тендер на строительство нового комплекса больницы, однако из-за недостатка финансирования процесс затормозился.

«Что я думаю об этом. В 2020 году местные выборы. Если в 2020 году вы не построите, никто за вас не проголосует», - сказал Зеленский, обращаясь к мэру города.

Президент поручил новому главе Киевской ОГА собрать всех должностных лиц, чиновников, главного врача, разработать план, чтобы за год совместными усилиями была построена новая Бориспольская больница. Президент также отметил, что будет обращаться по устранению с должностей всех, кто будет препятствовать этому процессу.

Глава государства также призвал главного врача: «Прошу перестать показывать людям, где вы сделали ремонт. И сделайте все возможное, чтобы во время ремонта люди были в нормальных условиях».