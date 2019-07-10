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В Овидиопольском районе обнаружен повешенным экс-глава Белгород-Днестровской районной государственной администрации Владимир Зинченко.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, тело 62-летнего жителя Овидиопольского района обнаружено повешенным в собственном доме накануне во вторник, 9 июля.

«Во время осмотра места происшествия следов нарушения обстановки в доме и признаков насилия на теле мужчины не обнаружено. Для установления причины смерти тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу», - сообщили в полиции.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Установлено, что умерший является подозреваемым в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины по факту совершения хулиганских действий по использованию оружия в отношении народного депутата. Вчера, по ходатайству прокуратуры, ему должны были избирать меру пресечения, однако в суд не явился.

Сейчас идет следствие, устанавливаются обстоятельства этого события.

Напомним, 7 мая у Зинченко произошел конфликт с нардепом от БПП Александром Урбанским в селе Санжейка Овидиопольского района.

Урбанский заявил, что Зинченко во время перепалки сначала схватил его за горло, а затем дважды выстрелил из пистолета, ранив нардепа в ногу.
ForUm

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