В Овидиопольском районе обнаружен повешенным экс-глава Белгород-Днестровской районной государственной администрации Владимир Зинченко.
Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, тело 62-летнего жителя Овидиопольского района обнаружено повешенным в собственном доме накануне во вторник, 9 июля.
«Во время осмотра места происшествия следов нарушения обстановки в доме и признаков насилия на теле мужчины не обнаружено. Для установления причины смерти тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу», - сообщили в полиции.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Установлено, что умерший является подозреваемым в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины по факту совершения хулиганских действий по использованию оружия в отношении народного депутата. Вчера, по ходатайству прокуратуры, ему должны были избирать меру пресечения, однако в суд не явился.
Сейчас идет следствие, устанавливаются обстоятельства этого события.
Напомним, 7 мая у Зинченко произошел конфликт с нардепом от БПП Александром Урбанским в селе Санжейка Овидиопольского района.
Урбанский заявил, что Зинченко во время перепалки сначала схватил его за горло, а затем дважды выстрелил из пистолета, ранив нардепа в ногу.
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