Официальный сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины признан лучшим среди центральных органов исполнительной власти.

Такую информацию обнародовал Госкомтелерадио, который провел мониторинг информационного наполнения официальных сайтов центральных и местных органов исполнительной власти в первом полугодии 2019 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минагрополитики.

Госкомтелерадио проанализированы 65 сайтов (19 министерств и 46 других ЦОИВ), а также 25 официальных сайтов местных органов исполнительной власти (24 областных и Киевской городской государственных администраций).

Официальный сайт Минагрополитики разработан компанией KitSoft при финансовой поддержке проекта SAFPI. Дизайн портала базируется на дизайн-системе государственных сайтов Украины. Информация размещена по отраслевым секторам, что значительно упрощает доступ к материалам. Интерфейс построен на принципах простоты и доступности для всех слоев населения, включая людей с недостатками зрения. Портал полностью оптимизирован для использования на смартфонах и планшетах.

Кроме сайта Минагрополитики, высокий результат получили официальные сайты Министерства инфраструктуры, информационной политики, Государственной службы по

лекарственным средствам и контролю за наркотиками, Госслужбы Украины по вопросам труда, Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, Администрации Государственной пограничной службы.