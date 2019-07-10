На территории Украины постоянно находятся 15 «воров в законе», 12 из них – долларовые миллионеры, заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«В советское время «воры» были сугубо тюремным явлением, и вся жизнь их протекала там за решеткой. Иначе говоря, «вор» сидел в тюрьме не потому, что так хотел «Жеглов», а потому что это был его дом. Отсидеть до середины 80-х годов без выхода за 30 и более лет среди «воров» считалось нормой. Пребывание «вора» на свободе практически не имело для него смысла и даже считалось серьезным проступком, своего рода отклонением от норм поведения. Не имея ни семьи, ни дома, «вор» на свободе был обречен вести кочевой образ жизни, скитаться, бродяжничать. Если «вор» долгое время задерживался на одном месте, его могли заподозрить в связи с милицией», - рассказал он в Facebook.

Но, по словам Аброськина, «время идет, меняется жизнь у обычных людей, меняются и правила жизни в «воров».

«Сегодня это уже состоятельные люди, с домом в своей стране и обязательно имением за рубежом, а также миллионными сбережениями в иностранных банках, многочисленными связями в органах государственной власти и бизнеса. И если в любой стране Евросоюза, США, Великобритании для представителей бизнеса связь с «вором» - это уголовное преследование, арест средств, то у нас все наоборот», - отметил он.

На сегодняшний день в Украине постоянно находится 15 «законников», из них 12 – долларовые миллионеры, не с одним миллионом на счетах.

«Они совсем другие, чем те «воры» 80-х годов, они хотят иметь не только «воровскую» власть, а и обычную, так активно участвуют во всех избирательных процессах в нашем государстве, всюду имеют своих ставленников. Они стали уже своего рода воровскими «топ-менеджерами», - пишет замглавы полиции.

При этом Аброськин считает, что с ними нужно бороться уже немедленно, потому что они проникают во все государственные учреждения, крупные энергетические и медийные компании, правоохранительные и судебные органы нашей страны.

«Для борьбы с ними и их преступными связями нужен соответствующий инструмент - новый закон. Чтобы от этих лидеров преступного мира чурались все, как от эпидемии, а иначе они будут поражать все больше и больше наших государственных институтов и уничтожать страну изнутри», - резюмировал Аброськин.