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В Чернигове задержали военнослужащего, который за «вознаграждение» разрешил доступ гражданским на территорию охраняемого военного объекта, сообщили ForUm’у в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Ответственный за организацию охраны бывшего военного аэродрома «Певцы» начальник нештатной комендатуры военной части, подчиненной Харьковскому национальному университету Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, за 3 тыс. гривен взятки организовал представителям частного предприятия беспрепятственный пропуск на аэродром в Чернигове для проведения соревнований по пейнтболу», - говорится в сообщении.

Еще 500 долларов он получил за содействие в дальнейшем в получении участка там в длительную аренду.

Продолжаются следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ForUm

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