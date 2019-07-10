Украина заинтересована в расширении экспорта на рынок Китая, в том числе и готовой продукции пищевой промышленности. Об этом заявила замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева во время встречи с группой китайского бизнеса провинции Шаньси и Bank of China, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

«Китай – один из ключевых торговых партнеров Украины, стабильно входит в ТОП-5 стран-импортеров украинской аграрной продукции. Сегодня наша страна является основным поставщиком в Китай кукурузы и подсолнечного масла. Учитывая высокий спрос Китая на пищевую продукцию, украинская сторона заинтересована в расширении экспорта на этот рынок не только сырья, но и готовой продукции пищевой промышленности», - отметила замминистра.

По ее словам, еще не полностью реализован потенциал и возможности для расширения двустороннего товарооборота между двумя странами. Речь идет об экспорте в КНР таких продуктов как мука, мясо птицы, говядина, молочная продукция, фрукты и ягоды (черешня, яблоки, голубика), мед и продукция пчеловодства, яйца и яичные продукты, пшеница, рапс, сорго и др.

По словам заместителя министра, с целью получения доступа к китайскому рынку агропродовольственной продукции ведется активная работа Госпродпотребслужбы с Генеральной таможенной администрацией КНР по согласованию ветеринарных, фитосанитарных и санитарных требований экспорта ряда украинского агропродовольственной продукции.

Ковалева добавила, что АПК Украины демонстрирует стабильную тенденцию к росту как экономических, так и физических показателей, поэтому является перспективным направлением для инвестиций со стороны китайского бизнеса.