Оперативные сотрудники Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы, входящие в состав ООС, блокировали попытку провезти на оккупированную территорию три с половиной килограмма серебра.

Как сообщает Госпогранслужба, общая обзорная группа в конструктивных особенностях одного из автомобилей обнаружила полиэтиленовый пакет, который был заполнен изделиями из металла, визуально похожего на серебро.

33-летний житель Мариуполя, следуя в Донецк, попытался провезти 3,5 кг изделий, спрятав их под панель приборов автомобиля «Ravon».

Из объяснений водителя товары якобы принадлежат его матери, жительнице Авдеевки, которая их скупала с целью перепродажи на оккупированной территории.

Товары изъяты представителями ГФСУ для дальнейшего процессуального оформления.