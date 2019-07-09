Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает преодоление практики «писем счастья» на таможне. Об этом во время брифинга 9 июля сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По его словам, много лет в Украине функционирует схема «выбивания» средств из бизнеса – так называемые письма счастья, когда правоохранительные органы своими обращениями требуют от ГФС полного физического осмотра всех грузов того или иного предприятия, блокируя тем самым прохождение таможенной границы. Указ президента предусматривает соответствующее поручение Генеральной прокуратуре, Службе безопасности и Национальной полиции Украины.

«ГФС должна ежемесячно отчитываться о количестве поручений от каждого из правоохранительных органов и их результативности (не только размере наложенных штрафов или стоимости изъятого имущества, но и суммы фактических поступлений в государственный бюджет)», - сказал чиновник.

Гончарук подчеркнул, что из-за контрабанды бюджет теряет миллиарды долларов в год. А за время независимости Украины превратилась в своеобразный «хаб» с нелегальным поставкам сигарет в страны ЕС.

«Евросоюз неоднократно выражал беспокойство по этому поводу, и это является одним из важных вопросов, который наши партнеры поднимают во время наших встреч на межгосударственном уровне», - отметил он.

По словам чиновника, с этой проблемой можно бороться путем замены кадров. Именно поэтому президент призвал в. о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен. Ведь эти области является центром контрабанды в Западной Украине.

«Это очень четкий сигнал того, что жить, как раньше, не получится. Нужно играть по правилам. Никаких взяток на уровне центральной власти больше заносить не надо», - сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Для того, чтобы товар, который прошел иностранных таможенников, не менял своего наименования и стоимости при прохождении отечественного таможенного контроля, указом предусмотрено поручение правительству обеспечить синхронизацию информационных систем Украины с аналогичными информационными системами иностранных государств.

«Например, из Польши выходят кроссовки или брендовая вещь, а в Украину заходит секонд-хенд. Так дальше работать нельзя», - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

По словам Гончарука, Президент подчеркнул, что правительство должно безотлагательно принять все надлежащие меры, чтобы уже в этом году стала возможной синхронизация баз данных с другими странами. Кроме того, глава государства призывает бизнес и чиновников к прекращению «серых» схем на таможне.